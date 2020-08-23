郭家崴

新光三越董事長吳東興20日安詳辭世，享壽81歲，新光三越今（23日）稍早表示，承蒙各界紛紛表達關切及慰問之意，將於 8月25日至29日於新光三越總公司（台北市信義區松高路19號9F）設置追思會堂，開放各界悼念。

期間每日開放時間為上午 10 時至 12 時、下午 2 時至 4 時，將會以電話預約的方式為來賓安排相關事宜，細節將公告於新光三越企業網站（https：／／m.skm.com.tw／）。