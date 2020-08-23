新光三越開放各界悼念 追思董事長吳東興 17:352020/08/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越董事長吳東興20日安詳辭世，享壽81歲。（新光三越提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 郭家崴 新光三越董事長吳東興20日安詳辭世，享壽81歲，新光三越今（23日）稍早表示，承蒙各界紛紛表達關切及慰問之意，將於 8月25日至29日於新光三越總公司（台北市信義區松高路19號9F）設置追思會堂，開放各界悼念。 期間每日開放時間為上午 10 時至 12 時、下午 2 時至 4 時，將會以電話預約的方式為來賓安排相關事宜，細節將公告於新光三越企業網站（https：／／m.skm.com.tw／）。 #三越 #新光 #新光三越 #開放 #吳東興 也許您會感興趣 推薦閱讀 充實優質運動環境 大甲幸福里槌球場今落成 16:402020/08/23 生活 吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟 傳承父親理念 組成堅強鐵三角 04:102020/08/22 財經要聞 列三年來823當天發生的大事 蔡正元道破殘酷事實 12:522020/08/23 政治 暫時脫離媽媽角色 傅淑萍台新女子路跑衛連霸 12:362020/08/23 體育 員工暱稱的「阿公」 日方推崇有著溫暖的心 04:102020/08/22 財經要聞 企業號召捐血 19年累計破萬袋 04:102020/08/22 地方新聞 台積電等75家廠商首次齊聚新光三越新天地徵才 20:092020/08/22 財經 新光夢想盃3V3彰化登場 夢想家球星相挺 18:462020/08/22 體育 人物剪影 白手起家女富豪 大陸科技四姝 勇闖新高峰－瑞聲科技董事長 吳春媛霸氣接單 苦盡甘來 全球聲學元件霸主 04:102020/08/23 專題周報 悼砲戰英雄 郝柏村追思會823登場 04:102020/08/22 政治要聞 時尚熱門新聞 女星吊帶泳裝「低胸又挖空」 前傾掉出飽滿半球 - 星光 - 時尚 168cm劉亦菲接班人紅禮服藏「八字波」 渾圓曲線辣翻 - 星光 - 時尚 林依晨又剪短 「瀏海眉上3cm」看不出38歲 - 星光 - 時尚 BLACKPINK Jisoo「裙子全透視」驚見害羞三角形 - 星光 - 時尚 51歲還是辣 翹臀珍喝下午茶「中門大開」掉出半顆球 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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