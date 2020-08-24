香港演藝圈內的「型男警官」王敏德（Michael）與名模馬詩慧（Janet）育有三子女，其中二位女兒王曼喜（Kayla）及王麗嘉（Irisa）都繼承到爸爸的中法、荷蘭混血基因，五官深邃笑容陽光，堪稱形象惹火的「最辣星二代」，近日兩姊妹驚喜同框拍寫真，竟單穿內衣就入鏡，令不少粉絲看了紛紛拍手叫好。

王曼喜和王麗嘉時不時就會在社交平台曬辣照圈粉，在近期的寫真中，王麗嘉先穿上爆乳黑色款，隨後姊妹兩人一致穿上裸色系無肩帶內衣，看似就像沒穿，大方展現波濤洶湧的上圍，渾圓曲線搭配上性感的巧克力色皮膚，天使臉孔配上豐滿身材不愧是「王家最強基因」，王曼喜更在貼文中寫下：「Lift me up（托起我）。」惹火的雙關的發文相當引人遐想。

在 Instagram 查看這則貼文 ☻ irisa shannon wong ☻（@irisashannon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 下午 9:06 張貼

身材出眾的姊妹寫真一曝光就引發熱議，可看出她們的身材都一樣健美，粉絲們看了紛紛狂讚：「真的太好看」、「體態好美」、「實在好辣」、「喜歡」等。