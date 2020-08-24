美國知名好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry），8/14迎來54歲生日，她在IG上曬出一張比基尼性感辣照，重溫當年飾演「龐德女郎」時的場景，火辣身材與結實的線條讓人絲毫看不出她已是年過半百。
荷莉貝瑞過去曾在《金牌特務: 機密對決》、《捍衛任務3：全面開戰》、《X戰警》等系列電影中演出，其中最令人印象深刻的就是2002年的007系列電影《誰與爭鋒》，在劇中飾演「龐德女郎」的她，其中一幕從海中躍出以慢速走回岸上大秀火辣身材的畫面，至今讓人難忘。
沒想到54歲生日前夕又曬出一張比基尼辣照，只見她頭戴草帽穿著亮橘色綁帶比基尼，緊實的身材曲線全都露，宛如當年的經典畫面。另外，這幾日還曬出另一套簍空比基尼，一樣辣度破表，吸引網友紛紛大讚她的好身材。而事實上，荷莉貝瑞私底下十分重視飲食與健康，經常在IG上分享瑜珈及健身時的畫面，難怪在她身上找不到歲月的痕跡。
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