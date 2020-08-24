鍾欣潼（阿嬌）是香港著名歌手、演員，常在個人社群帳號分享自己的美容保養方式。近日鍾欣潼分享了私房護髮方法，他覺得比起使用護髮產品，日常習慣更重要，如果常常染燙、甚至漂髮，無論用再好的護髮都救不了。他特別分享了幾個養髮秘訣，想要擁有光澤髮的人一定要快點筆記起來！

▍1.溫水洗頭

鍾欣潼表示水太熱會刺激頭皮，容易讓頭皮發癢。如果長期使用過燙的水洗頭，也會讓頭皮乾燥老化，進而影響髮質。

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▍2.濕髮不能梳

鍾欣潼提醒洗頭前一定要把頭髮梳開，洗的時候手指可以按摩頭皮，但千萬不要梳理。他發現過去在濕髮時使用髮膜習慣性邊塗抹邊梳理，卻掉了一手頭髮，所以他改成乾髮就用髮膜，敷10分鐘後在用洗髮精洗頭，推薦大家試試看。

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▍3.一定要吹乾頭髮

鍾欣潼分享頭髮濕的時候，頭皮容易滋生細菌，所以洗完頭髮一定要吹，而且越早吹乾越好，吹風機一定要注意使用距離，溫度也不要太高，就不會因為熱風而傷害頭髮。

在 Instagram 查看這則貼文 Q_gill（@q_gill）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 4 日 上午 8:27 張貼

▍4.按摩頭皮

鍾欣潼會使用能夠按摩頭皮的梳子，梳頭髮的時候動作要輕，梳完頭髮會用梳齒稍微用力的按頭皮，刺激毛囊和穴位，不過他特別提醒這個動作只有「按壓」，千萬不要用力梳！

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▍5.真絲枕巾

一天有將近三分之一的時間躺在枕頭上，頭髮也會在枕巾上來回摩擦，因此鍾欣潼會使用真絲的枕巾，摩擦力比較小，他連出差都會帶著枕巾，就是要避免秀髮因為摩擦而斷裂或失去光澤。