近日在網路上迅速竄紅的越南DJ Jenny Yến，以甜美的五官、堅挺雙峰加上火辣好身材吸引超過68萬人追蹤。這幾日她又曬出性感「福利照」，讓人看得臉紅心跳。

Jenny不僅五官精緻猶如洋娃娃般，凹凸有致的身材更讓不少男粉絲著迷，年僅23歲便靠著高人氣成為多家廠商指定的性感模特兒，而且心地十分善良的她，也將所得回饋社會，在先前新冠肺炎疫情爆發期間，曾捐出1000個口罩及10公升消毒水給國防教育中心，讓網友對她好感度瞬間爆棚成為知名網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Dj Jenny Yến（@jennyyen249）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 上午 4:22 張貼

而Jenny穿搭風格一向前衛大膽，日前才在IG上PO出側面挖空的綁帶旗袍引發熱烈討論，這次她又換上短版綁帶小外套「中門全開」搭配蕾絲小丁，辣秀飽滿雙球、結實川字肌及隱藏版的「三角帶刺青」，火辣指數破表，再度引起1.7萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Dj Jenny Yến（@jennyyen249）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 4:31 張貼