南韓知名女星IU(李知恩)，近日接下飾品品牌代言，在網路上陸續公開超美形象照，而幕後花絮也在這幾日公開。不過，眼尖的網友卻發現，側拍照中的IU疑似裙子過短竟不小心「走光」了。

IU去年以電視劇《德魯納酒店》再度爆紅後，今年再接下第一部商業電影《Dream》，與男神朴敘俊有多場精彩對手戲令粉絲們相當期待。近日IU還接下大陸服飾品牌及韓國飾品「J.estina」的代言，在網路上陸續公開全新形象照，引發網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 함께라서 행복한 이지금（@iuaena_dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 7:30 張貼

釋出的飾品美照中，IU換上多套造型，一下穿上黑色西裝化身霸氣女總裁，一下又換上米色平口小洋裝露出相肩及鎖骨變身，以溫柔小女人之姿電暈一票網友。但這兩日IU公開的花絮裡，穿著連身牛仔短裙的她因裙子太短一坐下便秀出白皙腿根與黑色安全褲，讓粉絲們大噴鼻血，紛紛留言「這件太辣了」、「IU又甜又性感」、「造型師下來領雞腿」意外造成話題。