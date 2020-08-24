女星舒子晨從節目《大學生了沒》出道，後參加《超級模王大道2》靠著模仿謝金燕取得第6名佳績，外型甜美亮麗的她，私下為了維持身材付出許多努力，她近日上傳做棒式的照片，身體下方居然放了一排口紅，逼迫她絕對不能倒下，「只有女生才懂多可怕！」

照片中，舒子晨將頭髮隨興綁起來，身穿淡紫色的的運動內衣和長褲，材質緊貼身材曲線，突顯美胸、纖細柳腰和美尻，幾乎無贅肉的體態令人稱羨，當她靠在瑜伽墊上做棒式時，除了可以看到表情極為猙獰，身體下方還放了一排唇膏，「為了我的寶貝口紅……多久都要撐…那個臉！」自嘲是「身體棒式，臉棒賽。」超猛的絕招讓女粉絲大讚佩服，「原來口紅還有這種用途」、「這一下去可真的不是開玩笑了，可說是毅力的根源」、「這招好猛！我來想想我要放什麼」，還有人搞笑歪樓：「其實是沾到衣服難洗」，舒子晨笑回：「哈哈哈哈哈，沾到真的難洗也是沒錯」。