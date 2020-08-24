資生堂心機彩妝的粉底一直是各大討論區的熱門話題，恰到好處的遮瑕度、光澤度和親民的價格，一直是台灣女生的心頭好。今年入秋推出全新「星魅裸紗慕絲粉蜜」，一抹打造母胎無瑕肌，讓你美得超自然！

許多人都希望底妝能夠有完美的遮瑕度，但又擔心無暇的底妝會有厚重、不自然的感覺，本次「星魅裸紗慕絲粉蜜」一次滿足兩種底妝需求，完美遮瑕、自然美肌一次打包。全新「布蕾水凝乳」以粉末包覆美容精華製造出如慕絲般的空氣觸感，輕鬆打造母胎無瑕肌！

星魅裸紗慕絲粉蜜妝感自然，帶有一定遮瑕度又有彷彿天生美肌的光澤感。（圖／邱映慈攝影）

星魅裸紗慕絲粉蜜共有6個色選，附特製粉撲、粉撲盒。（圖／邱映慈攝影）

「星魅裸紗慕絲粉蜜」中添加平糖美肌粉末及美肌遮瑕粉末，具有高遮瑕力，但又不會有厚重感，輕鬆打造母胎無瑕肌；另外含布蕾水凝成分，創造濾鏡美肌柔焦效果；台灣女生大多T字部位容易泛油光，就算會出油也不用擔心，這款粉蜜含皮脂自動隔離粉末，防止出油，妝感持續潤澤13hr，搭配「殿堂粉餅」星魅輕羽粉餅使用，今年秋冬的底妝讓你不用在遮瑕和自然之間做選擇，兩個願望一次滿足！

妝前妝後對比圖，可看出星魅裸紗慕絲粉蜜具有自然妝感和遮瑕力，肌膚泛紅、毛孔都能完美遮蓋。（圖／邱映慈攝影）

星魅裸紗慕絲粉蜜和「殿堂粉餅」互相搭配打造優雅無瑕秋冬底妝。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 心機彩妝小禮物*1，隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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