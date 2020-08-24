被網友們譽為「油肌人救星」、「一生一定要擁有的命定粉底」的人氣開架底妝「FIT ME反孔特霧粉底液」，媲美專櫃質感的超高CP值，解救許多油肌、混合肌女孩臉部油光和顯毛孔的窘況，這次女孩們口中瘋狂討論的開架經典粉底液再進化！

「FIT ME反孔特霧粉底液」不論是自然妝效、持久力和遮瑕效果都好用到被大票網友熱烈狂推，全新礦物控油科技，針對台灣消費者肌膚容易出油及毛孔粗大等底妝窘況，能有效修飾毛孔並打擊臉部油光，一抹輕鬆上妝服貼肌膚不卡粉，打造天生絲絨微霧妝感，一舉殲滅黑眼圈、細紋、粗大毛孔，同時含有專櫃級保養成分，SPF22防曬保護為妳阻擋夏日豔陽，再現天生美肌！

FIT ME反孔特霧控油妝前乳搭配反孔特霧粉底液讓肌膚每一瞬間彷彿開了柔焦模式般持久完美。（圖／邱映慈攝影）

持續好評不斷的FIT ME底妝家族將添加新成員：FIT ME反孔特霧控油妝前乳、FIT ME水光奇蹟保濕妝前乳，將成為底妝最強完美助手。「FIT ME反孔特霧控油妝前乳」特別鎖定油性肌膚臉部出油、容易脫妝的問題，加入「礦物控油成分」，一抹消除油光，使肌膚保持舒適乾爽、底妝持久無瑕。「FIT ME水光奇蹟保濕妝前乳」，針對乾性肌膚容易皮膚乾燥、卡粉等問題，獨特添加天然保濕保養成分，包含玻尿酸、植物油精萃、乳油木果、以及維他命E等，妝前第一步保養呵護肌膚，後續底妝搭配「FIT ME水光奇蹟保濕粉底液」打造潤澤保濕的服貼底妝！

FIT ME水光奇蹟保濕妝前乳搭配水光奇蹟保濕粉底液打造潤澤保濕的服貼底妝。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看FIT ME粉底液成分再進化，還推出控油、保濕妝前乳，底妝質感加倍升級！

★獎品內容 ｜ FIT ME粉底液*1，隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。