被網友們譽為「油肌人救星」、「一生一定要擁有的命定粉底」的人氣開架底妝「FIT ME反孔特霧粉底液」，媲美專櫃質感的超高CP值，解救許多油肌、混合肌女孩臉部油光和顯毛孔的窘況，這次女孩們口中瘋狂討論的開架經典粉底液再進化！
「FIT ME反孔特霧粉底液」不論是自然妝效、持久力和遮瑕效果都好用到被大票網友熱烈狂推，全新礦物控油科技，針對台灣消費者肌膚容易出油及毛孔粗大等底妝窘況，能有效修飾毛孔並打擊臉部油光，一抹輕鬆上妝服貼肌膚不卡粉，打造天生絲絨微霧妝感，一舉殲滅黑眼圈、細紋、粗大毛孔，同時含有專櫃級保養成分，SPF22防曬保護為妳阻擋夏日豔陽，再現天生美肌！
持續好評不斷的FIT ME底妝家族將添加新成員：FIT ME反孔特霧控油妝前乳、FIT ME水光奇蹟保濕妝前乳，將成為底妝最強完美助手。「FIT ME反孔特霧控油妝前乳」特別鎖定油性肌膚臉部出油、容易脫妝的問題，加入「礦物控油成分」，一抹消除油光，使肌膚保持舒適乾爽、底妝持久無瑕。「FIT ME水光奇蹟保濕妝前乳」，針對乾性肌膚容易皮膚乾燥、卡粉等問題，獨特添加天然保濕保養成分，包含玻尿酸、植物油精萃、乳油木果、以及維他命E等，妝前第一步保養呵護肌膚，後續底妝搭配「FIT ME水光奇蹟保濕粉底液」打造潤澤保濕的服貼底妝！
▍活動
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★獎品內容 ｜ FIT ME粉底液*1，隨機寄出
★公佈時間 ｜ 2020/9/3
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