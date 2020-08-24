2020AW LUNASOL 魅力豐潤艷唇膏 全9色，1400元。（LUNASOL提供）
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THREE 2020 AW Collection形象圖。（THREE提供）
THREE 2020 AW Collection形象圖。（THREE提供）
THREE秋冬系列情境圖。（THREE提供）
THREE秋冬系列情境圖。（THREE提供）
黛珂AQ完美精質 極燦粉餅302，5850元。（黛珂提供）
黛珂AQ完美精質 極燦粉餅302，5850元。（黛珂提供）
黛珂AQ完美精質 極燦粉霜302，7650元。（黛珂提供）
黛珂AQ完美精質 極燦粉霜302，7650元。（黛珂提供）
黛珂AQ完美精質 極燦蜜粉，6200元。（黛珂提供）
黛珂AQ完美精質 極燦蜜粉，6200元。（黛珂提供）

日系彩妝秋冬以肌膚本色為訴求，演員季念潔使用頂級美妝LUNASOL秋冬晶巧霓光眼彩盒展現美麗本色，THREE彩妝添加獨特的灰，展現質感色彩，頂級美妝黛珂AQ 完美精質系列更推出底妝系列，讓日系美妝愛好者，可以從底妝到色彩，展現肌膚質感之美。

THREE 秋冬新品找來彩妝達人張睿分析秋冬妝容，他表示，現下流行的彩妝趨勢是不經意的彩妝感，「魅光幻眸眼采盒」其霜狀質感可以互相疊擦可輕鬆融合，打造出零界線的漸層與澄澈的透明妝感。脣膏選擇上，挑選像THREE我型我色脣膏質地，每色都蘊含獨特低飽和度的灰調，讓黃皮膚擦上，也能展現出透明感。

LUNASOL則以大地色來表現秋冬妝容，透過強化粉質、增加鮮明色感， 眼影首次裡推出帶有濕潤感的「金屬色」，服貼肌膚之外，降低金屬彩度展現時尚色調，「魅力豐潤艷脣膏」採用雙重油質成分展現色澤與服貼感。

頂級美妝黛珂AQ 完美精質系列，不只保養品項令許多名媛貴婦趨之若鶩，底妝系列添加AQ 完美精質保養系列美容成分，以及系列獨有的花香木質調， 在華麗與甜美中多了點清新感，在找回肌膚原色之美的同時更添奢華體驗。

#系列 #秋冬 #彩妝 #肌膚 #美妝