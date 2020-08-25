韓國大勢女團 BLACKPINK 成員 Jennie，以精緻甜美的外貌與凹凸有致的完美比例在網路上狂吸超過3000萬人追蹤，粉絲遍布全球，年僅24歲便成為全球超人氣女偶像。近日，再度登上時尚雜誌的她，在IG上陸續公開照片，照片中內藏「性感福利照」引起網友的目光。

超強女團BLACKPINK出道短短4年，便陸續創下驚人紀錄，去年進軍美國市場舉辦巡迴演唱會後大受好評，之後還陸續與國際巨星杜娃·黎波(Dua Lipa )、LADY GAGA等人合作，成為「全美最具影響力的KPOP女團」。而接下來即將於10/2發行首張正規專輯的她們，近日宣布將與美國流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez)合作全新單曲，令專輯未上市便掀起話題。

在 Instagram 查看這則貼文 BLΛƆKPIИK（@blackpinkofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 上午 1:40 張貼

在團隊中扮演性感擔當的Jennie，以獨特的個人魅力與穿搭技巧成為時尚寵兒，更有「人間香奈兒」之稱。日前她登上時尚雜誌《ELLE》封面，在IG上公開多張時尚大片，其中一張照片中她畫著紅唇穿著白色襯衫扣子大開，隱約露出性感事業線，下一張直接趴在地上演繹「下衣失蹤」，秀出白皙美腿與翹臀，黑色小褲若隱若現令粉絲看得臉紅心跳，還有「媽媽粉」忍不住為她後製，吸引300萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 上午 12:36 張貼