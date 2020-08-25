今年初自行宣布「脫英」的哈利王子與梅根，移居美國後負面新聞不斷，甚至還推出自傳公開英國皇室內幕，令皇室鐵粉十分搖頭。但近日兩夫妻積極投入公益活動，企圖改變外界的既定印象。

以哈利王子與梅根為主角的新書《尋找自由》主角，未上市之前便造成討論話題，據外媒表示，內容除了哈利與梅根想藉機扭轉形象外，書中更直指凱特王妃在梅根剛嫁入皇室期間，不但沒有試圖改變威廉王子對於梅根的冷漠態度，也無意扮演溝通橋樑，讓一向給人完美形象的凱特王妃畫上ㄧ筆。八卦媒體雜誌《New Idea》甚至將封面貼上凱特哭喪的臉並寫著「凱特崩潰」等字樣，引起網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 HRH of Great Britain（@c_thefirst__ofukofgreatbritain）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 27 日 上午 6:35 張貼

而不久前搬出好友豪宅的哈利與梅根，近日積極轉型當個「真正的平民」，一同出現在洛杉磯非營利組織「Baby2Baby」所舉辦的志工活動中，只見他們一身輕鬆打扮，穿著白色襯衫搭配深色短褲及球鞋與民眾們熱情互動十分親民，但卻被眼尖的網友發現梅根身材的行頭「一點都不親民」，除了身上的襯衫來自「Victoria Beckham」外，手上還戴著Cartier推出的經典手環，就連口罩也要價約台幣450元，全身所散發出的貴氣令網友們忍不住又要酸兩句，但她所配戴的商品也意外造成討論話題。