大陸女星滕文竹是90後的新生代，甜美外表被指出激似女星Angelababy，近期她因登上愛情綜藝節目《喜歡你我也是》擔任嘉賓獲得關注，耐看又有氣質的外貌及171CM高挑身材，讓她的粉絲數逐漸攀升，大家都很好奇這位美少女到底是誰，因而造成討論。

近日，她在個人微博發出一系列美照，更寫下：「這是你們要的職場穿搭！」可見親民的她對於粉絲的要求可說是來者不拒，只見她換上一套絲綢感白西裝，胸前以蝴蝶結作為裝飾小巧思，下半身則以邪惡視角曬出修長美腿，讓網友看到紛紛留言「乾淨俐落的一身搭配！好看！」、「文竹好嗑你的衣品」、「有求必應的美竹」等。

171cm古箏美女激似Angelababy 邪惡視角洩「神級長腿」（圖／摘自微博@滕文竹）

身為討論度超高的素人女來賓，滕文竹竟是中國戲曲學院的校花！她畢業於中國戲曲學院音樂系，以古典的古箏表演為專長，多才多藝的她更連二胡、舞蹈、書法、游泳、主持等都有涉略，興趣多元又廣泛，外貌姣好的她更曾獲得校園票選的街拍冠軍，古箏美女果真名不虛傳。

171cm古箏美女激似Angelababy 邪惡視角洩「神級長腿」（圖／摘自微博@滕文竹）