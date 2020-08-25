大陸女星孟美岐是南韓女團「宇宙少女」及大陸女團「火箭少女101」前團員，外貌精緻、身材姣好的她當年以第一名之姿入選火箭少女101，近期更出演古裝愛情電影《誅仙I》，是演藝圈中人氣居高不下的新生代女星之一。近日，她以一套露肩紅裙大方亮相紅毯活動，舉止之間盡顯優雅迷人氣質。

孟美岐近日驚艷亮相818超級秀，明星氣場十足的她這次穿上一身紅色長裙搭配黑色寬腰帶，平口設計大秀香肩、鎖骨及美臂，造型復古又性感美麗，腳下搭配一雙 Gianvito Rossi 水晶系列紅色鑲鑽繫帶高跟鞋，在光影朦朧的紅毯上更顯動人，相比於過去的女團idol風，現在的她更有女人味，優雅大方的造型也很適合。

孟美岐露肩禮裙秀雪嫩雙肩 膚白貌美氣質優雅（圖／摘自微博@InStyle优家画报）

膚白貌美的孟美岐不只脖頸線條好看，就連腰都細到很驚人，苗條的身材好到不科學，讓大批粉絲們看了驚呼：「真的是很適合紅色」、「美岐美翻天」、「姐姐明艷動人」等。

孟美岐露肩禮裙秀雪嫩雙肩 膚白貌美氣質優雅（圖／摘自微博@InStyle优家画报）