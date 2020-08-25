你今天保濕了嗎？不管是乾燥、出油、暗沉或是皺紋的肌膚問題，追根究柢其實都是肌膚缺乏水分！

L’OCCITANE清泉水合系列，回歸到臉部保養的根本之道，補充肌膚所需的水分，提升肌膚的保水度。清爽水感質地蘊含來自普羅旺斯雷奧蒂耶的天然泉水，鈣質含量高達10倍，另添加兩大保濕因子：玻尿酸與精萃植物脂，能為乾燥肌膚帶來瞬間保濕水潤，賦予肌膚全天候的保濕。2020年更推出眼部專用保濕舒緩凝露，搭配獨特金屬滾珠頭設計，能有效舒緩眼部浮腫，全面解救眼周缺水乾燥問題！

「清泉水合眼部保濕舒緩凝露」清爽無負擔的水感凝露質地，蘊含高達10倍鈣質的雷奧蒂耶天然泉水，為眼周迅速補充豐沛保濕水能量，強化水脂屏障鞏固，形成鎖水膜改善乾燥細紋，改善缺水脫皮狀況。結合兩大保濕因子：玻尿酸與精萃植物脂，形成黃金防禦屏障；搭配立體金屬滾珠頭，兼顧按摩、消腫功效，有效改善眼周疲勞及黑眼圈、浮腫現象，恢復明亮動人眼眸。

清泉水合眼部保濕舒緩凝露。（圖／品牌提供）

高溫的日子想讓使用感受提昇有個小秘訣，就是將清泉水合眼部保濕舒緩凝露放置於冰箱冷藏，塗抹時將帶來鎮靜冰涼的感受，改善眼周浮腫效果更加倍。早、晚於光萃肌活露以及光萃肌活亮眼修護露之後，取約1米粒大小於無名指，均勻塗抹於眼周肌膚，再運用立體滾珠按摩至吸收，讓眼周肌膚更飽水，遠離乾紋危機。