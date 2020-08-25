何穗是大陸超級名模，擔任Ralph Lauren、Karl by Karl Lagerfeld、Shanghai Tang等時裝品牌的代言人，曾在2018年擔任維多利亞的秘密大中華區品牌大使。身高177公分的他身材比例很完美，他分享自己維持超模身材的秘訣，其中一個竟然是「減肥不能讓別人知道」！

何穗分享自己每次減肥都會默默的減，因為讓身旁的人知道了就會有人來搗亂！有次他全公司的人都在減肥，只有何穗明顯瘦了，他分享秘訣就是千萬不要立FLAG昭告天下，就是要默默的減，因為只要讓朋友知道你在減肥，就會有人來打擾，約你吃火鍋或是傳一些美食照給你，很容易就會破功！

何穗提醒減肥千萬不要讓身邊的人知道！（圖／小紅書@何穗）

何穗也坦承自己不是一個定力很好的人，所以減肥期間盡量不看美食相關的東西，否則很容易控制不住食慾。尤其在在維密期間，他靠理智和毅力來控制飲食，然後多看美好的肉體，來激勵自己，不讓自己亂吃東西！

何穗除了飲食控制，也有健身和有氧運動的習慣。（圖／小紅書@何穗）

除了飲食控制，運動也很重要，何穗有上健身房重訓的習慣，養出肌肉不但能讓身體線條更好看，同時也能提昇基礎代謝，健身後還有後燃效應，成為讓人羨慕的易瘦體質。除了重訓外有氧運動也很重要，因為可以降低體脂讓身體更沒贅肉，有次他分享自己經過10天魔鬼訓練腰圍瘦了3、4公分，腿圍瘦了1公分，方法其實大家都會，只是不願意去做，就是要每天快走或慢跑一個半小時，飲食方面在晚餐不吃主食，只吃海鮮和蔬菜，少碰油和鹽，10天後就能明顯看到體型的變化。