暨八月初ZX系列重磅上市後，adidas Originals攜手潮流圈兩大領導品牌AES與吉豐重工，以兩牌代表性的街頭與Cyberpunk風格服飾，搭配首次上市的ZX ALKYNE鞋款與ZX 2K BOOST系列，打造極具#超未來風格的跨界合作企劃，展現ZX系列嶄新多變的百搭風格，大玩創意將ZX系列穿搭提升至全新境界！

adidas Originals與雙潮牌合作發布會現場邀請到AES主理人小鬼黃鴻升出席，身穿adidas Originals最新服飾與剛上市的ZX ALKYNE鞋款，分享此次ZX#超未來系列合作心得。小鬼說道：「這次adidas Originals的#超未來主題與AES以往習慣的街頭風很不一樣，透過ZX鮮豔配色與科技感的實驗室背景設定，意外與AES混搭出另一種層次的潮流造型，非常有趣。」提及本次合作的ZX系列鞋款，小鬼更分享：「我喜歡ZX ALKYNE流線型的漸層底，低調中帶點高調，是很有態度的一雙鞋。ZX 2K BOOST的腳感則令人感到驚艷！BOOST鞋底帶來的回彈與柔軟度是我從來沒有體驗過的，這雙鞋帶來的不只舒適，更是滿足。高彩度的漸層配色鞋底也是今夏潮流圈火熱的穿搭必備單品。」

「小鬼」黃鴻升展現ZX百搭潮流圈 AES與吉豐重工聯手成時尚焦點。(圖/品牌提供)

ZX ALKYNE為ZX家族最新加入的鞋型，以亮眼前衛的外觀與科技脫穎而出，尤其流線型的BOOST迷幻色彩鞋底更是令人耳目一新，堪稱今夏街頭最大亮點。本季共推出兩款男鞋及一款女鞋，分別以橘藍漸層底搭配全白鞋面彰顯夏日清爽、藍粉漸層底搭配全黑鞋面呈現街頭態度、以及米白鞋底搭乘炫光鞋側三條線設計，率性展現自我態度。