連日高溫、紫外線強度強烈，在意肌膚保養的人都怕自己會曬黑，甚至曬出斑點。李佳穎因為拍戲和喜愛戶外運動因素，更是接觸到大量紫外線，但他的肌膚依然維持白淨，特別分享了自己的保養秘訣就是「局部加強」！

李佳穎分享自己出道17年，常有人誇讚他的膚質，原來他的保養秘訣就是「重視局部加強」，他分享自己其實也花很多時間在找適合自己的保養品，尤其是美白、淡斑功能更是他非常重視的。近期愛用品是「皙漾光微針淡斑貼片」，覺得用起來很方便，而且很明顯感覺新生斑點變淡，讓他在夏天只需要輕薄的底妝就能出門，所以很推薦給想要美白的人嘗試看看！

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 3:35 張貼

AIVÍA艾微漾皙漾光微針淡斑貼片在1cm X 1cm的貼片大小密布著196根微針，突破性的 15微米微針尖端乘載著三大美白淡斑有效成分：抗氧化系統中樞「穀胱甘肽」、延緩皮膚光老化「維他命B3」、衛生署認證有效淡斑成分「傳明酸」，經醫師證實可分別阻斷促黑色素生成酶產生、減緩黑色素累積、有效淡化斑點。針對斑點部位貼上貼片，靜待15至30分鐘，前段尖端將淡斑成分帶入肌底，載體被肌膚自然溶解吸收後，淡斑成分釋放與黑色素完整作用。使用過程低刺激、安全、便利，持續14天即能明顯淡化色素沉澱。

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 6:25 張貼

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看李佳穎的美白秘訣！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得AIVÍA艾微漾皙漾光微針淡斑貼片*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。