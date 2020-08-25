南韓超人氣女團TWICE，繼7月份發行第6首日文單曲後，緊接著在9/16發行日文精選專輯《#TWICE3》，令日本粉絲們十分期待。而經常透過IG與粉絲互動分享生活的她們，成員彩瑛也在近日更新了照片，但其中照片難得秀出好身材，吸引超過40萬人按讚。

TWICE出道4年多來人氣始終不滅，也因為滿滿的行程，讓成員的身體開始吃不消，23歲的定延近日便因為頸椎間盤突起動了手術，暫時無法跳舞也缺席了一年一度的《Soribada最佳音樂大獎》。不過，這幾日已透過IG貼出甜美的自拍照要粉絲們別擔心。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 12:19 張貼

而一向給人俏皮活潑、小男孩氣息的成員彩瑛，這兩日也貼出私服穿搭，只見前面兩張照片中她不改調皮本性，最後一張卻曬出穿著紅色深V領洋裝的穿搭照，飽滿上圍及凹凸有致的曲線一覽無疑，搭配俏麗短髮看起來更顯帥氣女人味，粉絲看了紛紛留言「喜歡這種反差美」、「彩瑛實在太可愛了」、「原來身材這麼好」。