巴黎萊雅「青春密碼系列」中的青春密碼酵素肌底調理精華不僅在開架保養擁有超高人氣，也是熱銷亞洲百萬瓶的專櫃級精華！2020年巴黎萊雅推出青春密碼注入式酵素精華面膜，只要15分鐘，酵素精華有效滲透肌底，完美打造彈潤柔滑肌！

隨著年齡增長，新陳代謝速度漸漸衰退，肌膚開始變得粗糙、暗沉，連吸收力也會跟著下降。巴黎萊雅研究發現掌握年輕的關鍵就在被譽為生命之源的酵素，酵素不僅能幫助身體保持健康，更能促進肌膚新陳代謝。巴黎萊雅精選歐洲優質種子，利用創新超音波萃取技術，壓縮酵素精華萃取時間，將精純成分注入青春密碼注入式酵素精華面膜，使其每一滴都蘊含98%高純度酵母精華以及豐富的胺基酸與維他命C，更有專櫃級保養成分如比菲德氏菌、木瓜酵素、天然鳳梨萃取物等，能有效深透肌底，喚醒彈潤年輕，幫助肌膚更彈潤透亮、細緻柔滑。

青春密碼注入式酵素精華面膜。（圖／品牌提供）

敷面膜最怕面膜紙不貼膚，滿臉不服貼的氣泡讓肌膚沒辦法均勻吸收養份，只是敷心安的。「酵素安瓶面膜」以天然親膚的海藻纖維布膜打造服貼的面膜體驗，擁有極速傳導吸收力，在注入精華後迅速吸收，變成神奇的透明果凍質地，讓布膜與肌膚的距離更貼近，持久滋潤肌膚，讓肌膚喝飽水。且可乘載大量原液精華，讓滿滿的高濃養份均勻滋養肌膚，敷臉時間到了也不會有面膜乾掉緊繃的問題，密集深度修護肌膚。

「酵素安瓶面膜」以天然親膚的海藻纖維布膜打造服貼的面膜體驗。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 青春密碼注入式酵素精華面膜*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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