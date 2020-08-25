為了突顯電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的高冷美術老師身分，女星楊謹華日前精心選穿一襲Chloé 2020秋冬系列白洋裝出席首映會，展現女神風範；其金線刺繡的領口設計，更讓楊謹華無須多餘飾品就自帶氣場、光芒萬丈，連閨密許瑋甯都不禁留言讚嘆：「你到底要多美」。

而相隔一日的影集《愛的廣義相對論》發布會，楊謹華則改以Chloé 2020早秋系列格紋毛呢褲裝亮相，復古又霸氣的「教官」風格巧妙呼應該角色的時空背景與強勢特質，帥氣的長腿裝扮也讓好友舒淇忍不住出手點讚！

楊謹華穿Chloé扮雙面女郎 絕美造型獲星友盛讚（圖／品牌提供）

充滿回憶與圖騰象徵的Chloé 2020秋冬系列服裝，編織出許多女性故事，現身在眾多獨立角色上，並透過石南、沙丘、淺褐、栗色、沙塵藍與焦糖紅等色系鋪陳他們的旅途。設計最初從男裝衣櫃中攝取不同符號，然後予以解構，再以飄逸的女性魅力呈現。

楊謹華穿Chloé扮雙面女郎 絕美造型獲星友盛讚（圖／品牌提供）

從珠光的變形蟲、珠飾領片，到十字繡、英倫蕾絲，講究細節注入襯衫洋裝、狩獵外套、寬版丹寧與鬆垮飄逸套裝的語彙；精緻腰帶環繞著Aran傳統編織花紋與格紋針織洋裝、法蘭絨羊駝外套以及圓角領上衣搭配的卡邦外套。洋裝也從拼接變形蟲與波點的圖案搖身一變，成為飾以新藝術風格花瓣，有如精靈一般的晚禮服。