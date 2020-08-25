麗晶精品9月1日舉辦麗晶之夜，今年歡慶30周年，以「三十而麗–人生菁華，盡在晶華」為主題，邀米其林星級主廚林泉Richie Lin為晚宴掌杓，犒賞百對觀賞珠寶與時裝大秀的貴賓；9月1日至13日同步展開「黃金周」購物活動，期間消費金額累積前3名，可入住占地38坪、有露臺的花園套房、享受由貴賓服務部與餐飲部共同打造的專屬私人派對。

麗晶精品獨家，海瑞溫斯頓New York Fifth Avenue系列藍寶石鑽石耳環，價格店洽。（麗晶精品提供）

「黃金周」匯集各大品牌推出多款獨家商品及優惠禮遇，其中，時尚品牌True Religion和Tumi，居家用品Noritake、Scentasia和 Harnn，頂級護膚品牌La Colline和Seacret等品牌限定商品折扣最優打出4折。期間消費滿2萬元回饋5%餐飲、住宿或精品禮券，滿5萬元回饋禮提高至8%，滿6萬元加贈晶華酒店月餅禮盒、滿20萬元加贈1瓶獺祭純米大吟釀二割三分、滿百萬元加贈晶華酒店集團兩天一夜住宿券。