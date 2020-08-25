以都會時尚設計加上防護機能聞名的法國百年休閒品牌 AIGLE 與新銳防護品牌 Urban Circus 共同推出專為都會騎士量身打造的男性聯名商品，因應各種天氣類型的防水外套，科技感十足的大容量後背包。

AIGLE X URBAN CIRCUS 專為都會騎士量身打造的機能時尚商品（圖／品牌提供）

外套以特殊的反光霓虹技術搭配率性的都會迷彩圖紋，不但能雙面變化穿搭且富有機能的多功設計，加上觸摸感應式智能手機口袋，讓時尚造型與安全性完美並存。時尚造型的帥性大背包，增加了行車防護的反光條設計，讓您不論在忙碌的都市叢林中隨時皆能享受一段受人注目的安心騎乘時光。

AIGLE X URBAN CIRCUS 專為都會騎士量身打造的機能時尚商品（圖／品牌提供）