為歡慶精工表（SEIKO）第一支潛水錶問市55年，SEIKO今年一口氣推出三款Prospex系列紀念限量潛水表，並選在七夕情人節當天邀請知名桌球王子江宏傑出席媒體發表會，身為日本女婿的他與日本國寶似乎有著深厚的緣份，一是日本國寶級桌球巨星福原愛，一是日本國寶級的腕表品牌SEIKO，把日本國寶捧在手心，十分浪漫。

桌球王子江宏傑配戴SEIKO Prospex 1965復刻潛水表，分享他運動員生涯中挑戰自我的心情故事，與SEIKO「勇無止境」的品牌精神完美呼應。（SEIKO提供）

江宏傑坦承婚前他並不懂時尚，也不懂腕表，翻到以前的舊照穿著打扮實在很土，直到結婚後才在福原愛的啟蒙後有了接觸，平日穿搭福原愛都會提供意見，迄今擁有10只名表，其中有3只是日本精品SEIKO，都是福原愛為他挑選的。

江宏傑佩戴SEIKO誕生於1965年的第一支潛水表Prospex復刻款，設計理念源自日本人堅忍冒險、不畏挑戰的民族性，其中又以日本家喻戶曉的冒險家植村直己最具代表性，他在1970年攀上聖母峰，成為第一位登上聖母峰的日本人，隨後在1978年完成北極探險，成為全球首位獨自一人抵達北極點的冒險家，皆是在SEIKO Prospex潛水表的相伴下完成壯舉。

江宏傑也分享他運動員生涯中勇於挑戰自我、永不妥協的人生小插曲，2012年他因爭取倫敦奧運參賽資格失利，當場痛哭，之後情緒更是低落到極點，經常半夜偷哭，甚至一看到桌球就淚崩，得接受心理治療才能平復；後來他為了重返球場，逼自己接受高強度的訓練，每天早上五點晨操、跑操場，4年後終於拿到里約奧運的參賽資格，圓了夢想。

為了慶祝日本第一支Prospex潛水表問市55周年，SEIKO推出三款歷年來最具代表性的復刻紀念表，分別是復刻自1965年問市的第一支潛水表，限量26只；復刻自1968年一體成型表殼款，限量35只；以及復刻1975年被暱稱「鮪魚罐頭」的表款，限量55只，另有復刻表典藏套組，內含三款復刻表，全台限量一組。

SEIKO Prospex 1965復刻版潛水表，防水200米，限量26只，19萬8000元。（SEIKO提供）

SEIKO Prospex 1968復刻版潛水表，防水300米，限量35只，22萬元。（SEIKO提供）

SEIKO Prospex 1975復刻版潛水表，防水1000米，限量55只，14萬8000元。（SEIKO提供）