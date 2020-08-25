喜愛骨董表的「老靈魂文青」表迷有福了，江詩丹頓（Vacheron Constantin ）精選「Les Collectionneurs」收藏家系列骨董表登台，即起至9月7日展售22只品牌認證修復的骨董表，隨表附上區塊鍊，經手機APP掃瞄即可顯示生產年份、何時何地售出等資訊，猶如腕表的身份證明，並提供兩年保固的售後服務。

「歷史」，是品牌的重要資產，骨董表的二手市場行情看俏，不僅能提升品牌形象，且會帶動新品的買氣。江詩丹頓近五年來積極經營骨董表市場，從拍賣會或私人藏家手中蒐購自家骨董表，修復後二度上架，多年下來江詩丹頓骨董表在二手市場的身價水漲船高，吸引表迷爭相蒐購。

江詩丹頓1943年生產的Staybrite分鐘計時精鋼骨董表，具備脈搏儀功能，價格比金鉑金表殼還要看俏，377萬元。（Vacheron Constantin提供）

今年來台的骨董表當中最受矚目的是1993年江詩丹頓生產的第一只超薄萬年曆、月相的三問表，搭載1755超薄機芯，該機芯目前已停產，當年只有60支，因此相當稀有。其次是一款1942年18K粉紅金30分鐘計時男表，搭載4178機芯，當年只生產300只，也是未來增值頗看好的珍稀表款。另外被暱稱「牛角」於1949年問市的K金全日曆月相表，因表耳外型像一對牛角得名，也是深受表迷喜愛的熱門骨董表款。

江詩丹頓1949年問市的K金全日曆月相表，表耳外型像一對牛角而有「牛角」的暱稱，114萬元。（Vacheron Constantin提供）

不鏽鋼表殼的骨董表則是近來骨董表市場的主流，價格翻了好幾翻，甚至出現不鏽鋼表比鉑金、K金表還貴的怪現象，一款1943年生產的Staybrite分鐘計時精鋼表，具備脈搏儀功能，是近年拍賣會上買家爭相追捧的經典款，如今已飆升至近400萬元，由此可知骨董表市場有多麼看俏。