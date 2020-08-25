ior逾25億的珠寶即起登台，包括今年甫在巴黎發表的「Tie & Dior」新作，以及Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane二十多年來的設計精華，總共有280件作品，是歷年來台Dior珠寶金額最高、規模最大的珠寶展，同時也完整紀錄Victoire de Castellane二十年來珠寶創作的軌跡。
要想了解Dior珠寶，領略Dior珠寶繽紛璀璨的奢華世界，得先了解Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane，出身法國貴族豪門的她從小玩珠寶長大，優渥的成長背景讓她在耳濡目染之下擁有超凡的時尚品味和藝術美學素養，也更能勇於跳脫世俗的窠臼與傳統珠寶的匠氣。
俗話說「貧窮限制了想像」，出身貴族富豪世家的她，絕對不會有這樣的困擾，她說：「我創作時就像個孩子，完全沒考慮到寶石的價格。」這樣的氣度，讓她更忠於藝術，創作毫不受限，她只在乎寶石美不美，完全不在意它的身價，因此她會把珍稀寶石與半寶石鑲在一起，或以美麗但平價的彩色水晶作為主石，卻把昂貴的鑽石當作陪襯，讓創意自由揮灑、不受寶石的價值限制。
今年全新「Tie & Dior」系列珠寶靈感源自以Dior高級訂製服的紮染技巧，Victoire de Castellane首度採用了珍珠，主石珍珠就像是染料水珠，各色彩色寶石則是染料暈染開來構成的美麗圖騰，其中一只鑲嵌4.61克拉橢圓型切割莫三比克紅寶石的Tie & Dior項鍊訂價5500 萬元，是此次展覽單價最高的作品。
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