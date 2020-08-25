SABON復活草純淨卸妝油 200ml，1280元。（SABON提供）

SABON復活草純淨潔顏皂 125g，1480元。（SABON提供）

SABON復活草純淨死海泥面膜 125g，2180元。（SABON提供）

10／10HOPE深層清潔護膚步驟，讓毛孔暢快深呼吸。（10／10HOPE提供）

受疫情影響，全民愛乾淨，清潔類產品有雙位數字的成長，尤以身體類銷售最佳，其次才是臉部深層清潔，消費者不只注重清潔，更在意清潔的體驗感受，包括質地與清潔後的香調都是頂級清潔保養的選購考量。

頂級美妝SABON以沙漠神話-復活草與源自死海的禮物，創造全新「復活草純淨保濕系列」，從卸妝開始，清潔、去角質、保濕、深層潔淨修護，每一步都賦予強大的保濕潤澤力，全系列包含二合一臉部純淨磨砂膏、復活草純淨卸妝油、復活草純淨潔顏皂、復活草保濕玫瑰花瓣凍膜、復活草純淨死海泥面膜，共5款商品，從肌底開始淨化，補充水份與滋養，同時注入療癒香氣，恢復肌膚活力，展現純淨光。

SABON身體磨砂膏一直被譽為「最離不開的去角質產品」，此次將去角質美學延伸於臉部保養，洗臉同時去角質的二合一臉部純淨磨砂膏，打造令人享受的臉部去角質體驗，清潔是肌膚維持健康與亮澤的關鍵，SABON將洗面乳與磨砂膏合而為一，研發出最能溫和為肌膚拋光的二合一臉部純淨磨砂膏，如奶油狀的柔潤質地，加入天然荷荷巴顆粒，以及復活草純淨保濕系列成份，溫和淨化與拋光肌膚的同時，也賦予滋潤。 限時活動開跑，即日起購買復活草顏皂125g就可以以780元加購顏刷一把；購買「二合一臉部純淨磨砂膏200ml＋60ml」一組；即贈「SABON瀏海造型貼」一份。

10／10 HOPE產品教育訓練講師Rosey提出肌膚深呼吸5步驟， 使用面膜前，先為肌膚深層清潔及去角質，並搭配使用蒸臉器或熱毛巾熱敷片刻，約1到2分鐘，或趁著洗澡時使用，藉由熱蒸氣使毛孔張開。塗上泥膜時，需塗抹至看不見原先膚色，以達最佳使用成效。塗抹順序先上T字部位，再塗抹於雙頰與下巴，避開眼周、唇周等較乾燥的部位。面膜約8分乾時，用水或噴霧將乾掉的泥膜先行打濕，按摩一下再清洗。

清洗時避免過度拉扯肌膚，也可搭配使用濕毛巾或瑪姿林布提升清潔效果，洗去面膜後，一定要使用保養品以把握保養黃金期，加強保濕並給予肌膚充足養份，10／10 HOPE推薦Omorovicza深層潔淨面膜、elemental herbology亞馬遜泥淨化面膜、尼爾氏NYR白茶防護賦活面膜、L：a Bruket淨化泥膜、Grown Alchemist深層清潔面膜、(MALIN＋GOETZ)深層潔淨泡泡面膜，既可作為懶人快速保養首選，也可做為急救型面膜使用。