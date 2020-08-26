很多人在買保養品前都會去查評價、做功課，但為何網友們狂推的好物，自己用起來卻沒感覺？除了可能是自己膚質不適合的因素，還有可能是因為保養手法出錯。來看看日常保養3大原則，只要手法正確了，就能讓保養效果更有感！

▍1.足夠用量

許多人會因為夏季氣候濕熱或保養品價格昂貴，因而減少使用量，但若想發揮保養效果，用量千萬省不得！如同遵循醫師開立的處方籤，依照保養品牌官方建議用量來使用也十分重要，下回感覺保養不見成效，不妨檢視一下自己的用量是否足夠吧！

▍2.保養手法

很多人會有「拍越大力保養品越能被吸收」的迷思，其實過大的保養力道容易造成肌膚負擔，甚至產生細紋，因此保養時的力道要輕柔，以不拉扯肌膚紋路為主；洗臉時則避免搓揉，建議透過扎實綿密的泡泡，以滾動方式帶走肌膚毛孔內的髒污。

▍3.足夠的持續使用時間

膚質的改善需要時間驗證，且因為臉部肌膚與其他部位的肌膚構造不同，因此試用保養品時，建議在臉部肌膚體驗最少3天；而更換使用新保養品時，則建議至少使用1個月以上，因為健康肌膚正常的新陳代謝週期為28天，且隨著年齡增長代謝週期又拉長至40～60天，因此經過至少1個月的使用期，才能真正看到保養品是否為肌膚帶來改變。