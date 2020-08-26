被封為「最辣小三」的英國29歲辣模艾蜜莉・瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，因在電影《控制》及羅賓·西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一炮而紅。近日，她在IG上曬出性感的腰間刺青，火辣的身材再度吸引網友的目光。

Emily長相甜美、身材火辣，2013年在羅賓·西克的單曲《Blurred Lines》中，上空演出成功打開知名度，緊接著演出電影《控制》，以性感小三之姿大膽露點魅惑男主角班艾佛列克（Ben Affleck）因而爆紅，陸續還推出《音浪青春》、《姐就是美》、《闇黑奪殺令》等作品，演藝事業攀向巔峰。

2018年嫁給男星塞巴斯蒂安 (Sebastian Bear-McClard)後，她依舊不改性感本色，經常在IG上曬出「福利照」及自家品牌穿搭照，在網路上吸引超過2670萬人追蹤，成為不少男性的性感女神及女性的穿搭指標。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily Ratajkowski（@emrata）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 上午 7:02 張貼

而不久前，Emily才曬出養眼的比基尼辣照，曬出飽滿上圍與結實曲線，這兩日再PO出全裸的照片，只見她赤裸裸的趴在床上曬出刺著她名字的腰窩刺青「emrara」，性感的葫蘆腰線與股溝一覽無疑，尺度破表的辣照再次成功吸引百萬人按讚留言，直呼「太惹火了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily Ratajkowski（@emrata）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 12:33 張貼