侯佩岑擔任2020年極上御藏頂級系列台灣區代言人，今年42歲、擁有二寶的他，肌膚仍然緊緻有光澤，他分享了自己的凍齡保養秘訣，原來除了按摩還要搭配「臉部運動」，才能避免蘋果肌下垂！

▍1.保養搭配手技和臉部運動

侯佩岑分享自己最在乎皮膚是不是夠亮、夠緊，很怕蘋果肌下垂，所以保養從來不會偷懶，無論是否忙碌，一定都很認真保養！以前比較不會去做手部拉提的動作，但是近期會在擦保養品時搭配拉提手技，擦乳霜時從下往上拉提，也可以藉由臉部運動來鍛鍊臉部的肌肉，來讓臉部肌膚更緊緻、更澎潤。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 2:28 張貼

▍2.細節保養和防曬很重要

侯佩岑表示以前保養時很容易忘記保養脖子，現在都會把保養品擦到脖子，甚至鎖骨和手肘。他發現很多皺紋和鬆弛是因為皮膚對外防護不夠，對內吸收的營養不夠、保溼度不足，最近很常用「防禦精華乳」對外防曬、對內抗老，可以改善肌膚脆弱敏感。很多人怕補防曬會把妝推掉，侯佩岑分享自己會用氣墊粉餅來補防曬，尤其會加強容易長斑的顴骨，還能增加臉部的光澤感。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 上午 1:33 張貼

▍3.對抗暗沉、改善黑眼圈

侯佩岑覺得保養最重要是對抗暗沉，希望肌膚是有亮度和有彈性的，除了曬太陽會讓肌膚暗沉，他覺得其實生男孩也會，因為身體會有賀爾蒙變化，所以容易暗沉。想要改善曬後暗沉的話，侯佩岑曬完會多擦一點化妝水和精華液，尤其在顴骨和法令紋的地方多補充精華液；至於產後暗沉，他則表示「傳奇霜」對他的肌膚幫助很大，搭配按摩、按壓、和臉部運動，不但能拉提肌膚，連黑眼圈都覺得有改善。