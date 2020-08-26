南韓女團EXID成員哈妮(HANI/安喜延)，以甜美的外貌及凹凸有致的好身材深受粉絲們喜愛。近日接下服飾廣告代言的她，在網路上釋出多張形象美照，不僅秀出性感美胸，完美的S曲線更吸引粉絲們的目光。

哈妮2012年於女團EXID出道後，曾有一段時間默默無名差點遭到解散，直到網友上傳一段公演《Up & Down》時的熱舞影片才一夕間爆紅，哈妮為了感謝那名拍攝者還曾想親自請對方吃飯，沒想到卻遭到拒絕，她只好將這份感謝轉向所有粉絲，無論在公開場合或是節目中都親切的與粉絲們互動，絲毫沒有女星的架子。

哈妮之前前往海外工作時，還曾在機場收到粉絲太多禮物無法帶走，而一一尋找該名粉絲，親自向她們致歉並表達感謝才願意上飛機十分寵粉，使她人氣直線上升。

在 Instagram 查看這則貼文 하니（@ahnhani_92）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 12:16 張貼

去年合約到期後便離開公司轉向戲劇圈發展的哈妮，近日推出全新戲劇作品《SF8》並接下服飾品牌代言，在公開的形象照中她穿上「中空」短版緊身上衣及黑色襯衫搭配新一季的牛仔長褲，大秀深V美胸與結實馬甲線，前凸後翹的完美比例再度引起網友熱烈討論，並期待她接下來的發展。