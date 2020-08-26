Khieng ATELIER 推出FW 2020秋冬輕高定系列。設計師方國强先生延續對高定藝術的極致追求,以獨特視角及抽象思維，運用光影之間巧妙變化，立體構成的美麗曲綫，多樣設計元素，結合頂級法國傳統高定工藝詮釋剛柔幷濟的女性內心。

設計師靈感源自女性心理的兩面性，如夜的魅惑與力量邂逅白晝的柔美與溫柔，因應在現今社會中的多元角色、百變而令人著迷，設計作品獨有的氣度與優雅，動靜之間將女性的堅韌與柔情完美演繹，率性優雅幷存，如花朵般絢爛，釋放女性獨有的力與美。

Khieng ATELIER 推出FW 2020秋冬輕高定系列。(圖/品牌提供)

Khieng ATELIER FW 2020秋冬輕高定系列嬌媚柔美的黑色小洋裝，將現代科技融入法國傳統高定工藝理念，以手工雕琢3D立體皮質貼花，層次分明的盛開在柔細面料上，精緻的皮質雕刻與鏤空的優雅蕾絲激蕩出高貴而優雅的時髦感；長洋裝猶如鬱金香，挺闊面料塑造出花朵綻放時强大的生命力量，神秘而極具魅力；硬挺的西裝外套上以絲綢堆叠出的玫瑰搭配美麗而輕盈的法國蕾絲袖管，猶如置身鋼筋水泥所築的都市叢林中，身披鎧甲，所向披靡，爲追求自我不斷前行，令人贊嘆的女子。

Khieng ATELIER 秋冬輕高定是設計師方國强先生延續對高定藝術的極致追求。(圖/品牌提供)

Khieng ATELIER FW 2020秋冬輕高定，每套獨一無二的設計，都是對柔美與力量的禮贊，柔光中奢華典雅縈繞，煥然天成，仿若遇見似水流年中，吟淺唱間伴隨著溢彩流光。刻畫每個細膩而溫文，又極富壯闊與灑脫的女子，用屬自己的剛柔幷濟，蕩漾出生命的交響韵律。