南韓大勢女團BLACKPINK 6月26號發行新單曲《How You Like That》後，MV短短一天內便突破YouTube韓國組合音樂錄影帶、首播觀看人數最多的影片等5項紀錄，再度刷新過去成績，成為全球最有影響力女團。而近日宣布即將於28號回歸的她們，除了找來美國小天后跨刀合作，網路上也釋出了全新形象照吸引網友的注意。

BLACKPINK自2016年出道以來，便以百變風格及多元化的電子舞曲受到粉絲們愛戴，但她們過去也曾有一段辛酸史，在近日所開設的網路真人秀節目《24/365 with BLACKPINK》中她們提到在當練習生時4個小女生曾有一段時間住在充滿蟑螂、蜘蛛及超長蜈蚣等充滿昆蟲的房子裡，還曾為了省錢每天只吃一餐，講到這裡不禁悲從中來。

BLACKPINK LISA「中空洞洞裝」掀一半 超殺曲線全看光（圖／YOUTUBE）

不過，一切的付出都十分值得，在6月份的單曲《How You Like That》中，她們除了突破YouTube的記錄，一週內也登上全球各大音樂下載網站，事業再度攀上巔峰。而即將在8/28發行的全新數位單曲《Ice Cream》，除了找來美國知名歌手賽琳娜(Selena Marie Gomez)合作外，網路上釋出的形象照也十分吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 YG Entertainment Official（@yg_ent_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 上午 12:00 張貼

只見Jisoo、Jennie穿上繽紛的針織短裙辣秀白皙美腿，Rosé及Lisa則是襯衫鈕扣全開或是針織上衣脫一半，大方秀出內搭平口內衣，飽滿美胸與性感曲線一覽無遺，粉絲們看了紛紛留言「這次的造型太辣了」、「媽媽說衣服得穿好」、「誰准你們這麼撩」再度引發話題。