有新加坡國民湯品之稱，標榜以「來自世界的廚房」的新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon」進軍台北101，瞄準在乎健康、營養、低卡的外食族，並且打破以往大家對於湯品高熱量的迷思，讓消費者能夠名符其實的吃飽喝足且零負擔！

「The Soup Spoon」的創辦人Anna喜歡周遊列國，她將旅行世界的所見所聞，以在地的元素再融入新加坡食材，創造出多款「可以吃飽的湯」，這些湯不僅取代了你我熟知的米飯、麵類、漢堡等主角，紮實的分量一碗便可滿足，顛覆湯僅能佐餐的刻板印象。Anna表示每一個國家都有一個經典的湯品，「The Soup Spoon」的湯如同一國文化的縮影，像是南非的鸚嘴豆、韓國的人蔘等，而這些揉雜各國特色的「湯主食」，都是由新加坡原汁原味空運來台，每一碗湯都代表一個故事，烤焙南瓜濃湯、濃郁羅勒番茄湯、義大利蔬菜通心粉湯等等，每碗湯展現的精神，並非主廚出神入化的烹調技術，而是代表每處文化喜愛著烹飪的人，凸顯家常料理，用心讓各路的朋友細細感受。

The Soup Spoon新口味湯品新加坡風味叻沙雞湯、新加坡風味胡椒排骨湯。（圖／邱映慈攝影）

「The Soup Spoon匙碗湯」與新加坡攜手慶祝新加坡國慶，即日起至9/30推出多項好康優惠，來店消費喝湯吃冰就有機會抽機票去新加坡吃匙碗湯，活動內容:

第一重：凡來店點獅城美食經典套餐(售價329元，特價279元），即可獲得匙碗湯與春一枝聯名抽獎冰棒一支。

第二重：凡來店購買紅黑雙醬贈送海南素蔥油醬一包（組合原價700元，優惠價520元），即可獲得匙碗湯與春一枝聯名抽獎冰棒兩支。

第三重：凡來店同時消費套餐與醬料組合，即可獲得匙碗湯與春一枝聯名抽獎冰棒四支。

加碼獎：如點獅城美食經典套餐並拍照打卡＠The Soup Spoon ＆ ＃心想獅城＃獅城美食總動員，公開分享並上傳至個人臉書或ＩＧ，提供現場門市人員確認，即可再多獲得一支冰棒

生日獎：八月生日來店點「獅城經典套餐」拍照打卡並tag好友留言寫下最想去的「新加坡旅遊景點」 ，並hashtag心想獅城出示打卡與證件供門市人員查看，即可獲得「新加坡驚喜生日禮袋」。