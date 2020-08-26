Hamilton漢米爾頓與克里斯多夫諾蘭電影新作《TENET天能》的設計團隊攜手合作，打造出一款功能獨特的 BeLOWZERO 特別版腕錶，充分彰顯品牌精湛工藝。為喝采此次與好萊塢年度科幻大片合作，特意舉辦Hamilton x《TENET天能》特別版限量腕錶發表會，並邀請到歌手李英宏出席，一同共襄盛舉。

李英宏在記者會中展示2020新款Khaki Navy BeLOWZERO腕錶，其為《TENET天能》中時計道具和特別版限量腕錶的原型；除此之外，Hamilton漢米爾頓為電影重金打造的百萬時計道具，亦特地自瑞士空運來臺於發表會，讓臺灣獨步全球，搶先曝光。

台帥才子李英宏演繹水哥風尚 HAMILTON攜手TENET鉅獻限量腕錶（圖／品牌提供）

記者會中也展示了不銹鋼款Khaki Navy BeLOWZERO腕錶，其最早曾由好萊塢男星麥特戴蒙於《絕地救援》中配戴，以及男主角約翰大衛華盛頓在《TENET天能》所配戴的Jazzmaster系列Seaview石英錶款，其配有運動風格錶殼和旋轉錶圈，搭載精確優質的石英機芯，航海風格與製錶傳統和諧交融。

（圖／品牌提供）

本次記者會特別興奮展出來自瑞士原廠的電影拍攝道具手錶，全球僅有兩組，其中一組即於本次記者會中搶先全球首度亮相！在道具錶上，可以看到面盤有別於市場上販售的BeLOWZRO自動上鍊腕錶，呈現的是數碼顯示面盤，在紅款道具錶中時間的顯示方式為一分鐘倒數，在藍款道具錶中時間的顯示方式為一分鐘正數，將兩只腕錶一齊展示，將時間演示為一正一反跳脫時序之情境，讓錶迷與影迷驚喜猜測「時間」在電影裡所扮演的角色。