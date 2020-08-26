克蘭詩彈潤植萃美唇油一直是討論度很高的保養型唇彩，含滿滿的榛果油、荷荷芭油，不但能帶給雙唇滋潤，還能有自然的潤色感，今年克蘭詩全新推出「釉光植萃美唇油」，滋潤度依舊，顏色更飽和，唇彩控又要陷入選色障礙！

釉光植萃美唇油含有滿滿「有機蔓越莓果油」，是釉光唇油打造漂亮飽和色彩與鏡面光澤效果的關鍵秘密！正是天然果油的力量，讓雙唇時時保持健康誘人的亮度與光采。全系列共有8款極致美色，每一個顏色都色彩濃郁很飽和，果油配方創造的微染唇效果，不用再反覆確認唇部是否斑駁脫妝，時時都能保持精神好氣色。

釉光植萃美唇油手部試色。（圖／邱映慈攝影）

釉光唇油擁有如同唇釉一般的高飽和、高顯色妝效，卻兼具唇油的滋養效果，含榛果油、荷荷芭油，再加上「有機蔓越莓果油」，深層呵護和飽和顯色一次都兼顧了！重點是超輕盈、不黏膩，質地柔滑好塗擦，輕輕一抹，色澤立即到位，形成細膩透光保護層，使雙唇時時保持水感潤澤。

主打色#01氣質裸粉顏色日常百搭。（圖／邱映慈攝影）

#04知性薔薇厚擦展現氣勢感，薄擦可營造可愛的氣色唇妝。（圖／邱映慈攝影）

嬌嫩的唇部肌膚當然要特別呵護，釉光唇油還添加了克蘭詩獨家的植萃抗汙染複合素，讓雙唇面對外在多變的環境傷害，提供更深一層的保護。色彩飽和的瓶身一目了然辨別唇彩顏色，將金蓋選轉開來是針對釉光唇油質地所設計的專屬刷頭，能方便掌握用量，毫不費力精準描繪唇形。

色彩飽和的瓶身一目了然辨別唇彩顏色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 克蘭詩釉光植萃美唇油*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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