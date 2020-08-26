儘管疫情全球大爆發，但寶格麗（BVLGARI）的新表研發步調未曾停歇，近日在日內瓦表展（GENEVA WATCH DAYS）發表一款OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，再度打破超薄表的世界紀錄，是近七年來寶格麗奪下的第六項世界超薄表紀錄，證明寶格麗的超薄技術早已遙遙領先同業，無人能出其右，只能望著寶格麗的「車尾燈」興嘆。

寶格麗歷年來打破世界超薄腕表紀錄的OCTO系列超薄表，今年打破世界超薄腕表紀錄的OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表（前排一），約433萬元，限量50只。（BVLGARI提供)

寶格麗OCTO Finissimo超薄系列於2014年問市後，超薄工藝技術稱霸表壇，以手上鍊陀飛輪、三問表、自動上鍊表、自動上鍊陀飛輪和去年的自動上鍊計時碼表先後打破世界超薄表紀錄。今年的新作超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表具備陀飛輪、鏤空機芯、自動上鍊、單按鈕碼表等高級複雜功能於一身，但總厚度僅7.4mm，再度奪下世上最薄鏤空陀飛輪計時碼表的寶座。

寶格麗發布第六款打破世界超薄腕表紀錄的OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC 超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，約433萬元，限量50只。（BVLGARI提供）

除了超薄技術，寶格麗發表一款全新登場的Aluminium系列腕表，這款於1998年問市的鋁合金腕表曾在當年引爆熱潮，如今再度以黑白對比的時尚感重新詮釋，是一款超越性別、年齡、潮流、年代、社會階級和個人風格的腕表。

寶格麗Aluminium系列自動上鍊鋁合金計時碼表，13萬1600元。（BVLGARI提供）

寶格麗Aluminium系列自動上鍊鋁合金腕表，白色表盤款9萬1400元。（BVLGARI提供）

去年寶格麗為歡慶旗下Gerald Genta表廠50周年，推出一款風格簡約的GG Logo鉑金雙逆跳腕表，廣受好評，今年寶格麗重新演繹融入新設計，再度推出Gerald Genta Arena雙逆跳運動腕表，灰黑表盤搭配黃色時標與指針，更添運動時尚感。