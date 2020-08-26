炎炎夏日，用卸妝油卸妝老是覺得油膩，又擔心乳化不完全容易長粉刺？卸完妝之後，用粉底掩飾的膚況整個被打回原形，顯得黯沉粗糙？其實選擇適合膚質的卸妝品，就能遠離這些問題，讓肌膚更乾淨舒適！

NARUKO全新推出「果萃酵素卸妝霜」，由高親膚卸妝油脂組成的潔淨因子，搭配促進更新的蛋白酶酵素，於肌表化為高效祛污膜層，於卸妝時同步清理殘妝油污及老廢角質，把肌膚不需要的廢棄物通通帶走，重拾清爽光滑肌。

成分還含有富含維他命C、微量元素的西印度櫻桃萃取及熊果素、鞣花酸，聯手發揮優異的亮白效能，幫助出清囤積在肌膚及角質中的黯沉色素，改善膚色不勻困擾，使元氣缺缺的疲累倦容恢復明亮，光透顏值就此UP。

NARUKO果萃酵素卸妝霜。（圖／品牌提供）

許多人最擔心卸妝品會油膩不好推，這款「果萃酵素卸妝霜」是具有滋潤感卻不油膩的輕盈凝霜質地，塗抹後在肌表滑順延展，好推不拉扯肌膚，邊卸妝邊按摩帶走一天的疲勞，加水後也能輕鬆乳化及沖洗，告別惱人黏悶感，一洗即淨不殘留，卸後再現淨亮Q嫩的清爽元氣肌！

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARUKO果萃酵素卸妝霜*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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