36歲香港女星鄧麗欣（Stephy Tang）過去以人氣女團Cookies成員出道，擁有姣好外貌的她在9名成員當中，可說是公認的門面擔當，一度被喻為「玉女掌門人」周慧敏的接班人。她後續更跨界演電影，以呆萌的「阿寶」一角走紅，出道至今邁入20年，從清純少女晉升輕熟女依舊魅力不減，私下的她目前和棒棒堂男孩出身的台灣男星王子（邱勝翊）穩定交往中。

近日，面對尚未平息的新冠肺炎疫情，鄧麗欣也持續乖乖在家閉關，她把握時間自學鋼琴，更發出影片到Instagram和粉絲們分享，只見她只穿上火辣的黑色蕾絲睡衣，更大方素顏入鏡，展現吹彈可破的好皮膚及纖瘦身材，眾多粉絲們看了紛紛大讚：「女神超辣」、「難得素顏！難得性感！難得彈琴！難得睡衣！」、「多才多藝」等。

在 Instagram 查看這則貼文 StephyTang（@stboo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 4:09 張貼

身材勻稱的鄧麗欣其實有著超強毅力，她公開表示，「就算早上沒做運動，晚上怎樣都要拉拉筋動一動，可以不要做太劇烈，平板 Sit up Push up 等都可以。」近日她也上傳一段健身短片激勵大家動起來，只見在8秒的短片中，她一樣素顏面對鏡頭，依序示範平板支撐、伏地挺身及仰臥起坐等動作，她也暖心對粉絲們打氣：「堅持21天就可以成為一個長久習慣了，大家一起加油！沒什麼比身體健康更重要。」