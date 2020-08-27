侯佩岑出席保養品記者會，擁有二寶後他的身材依然纖細窈窕，他表示防疫期間，尤其過年時，吃了很多垃圾食物，所以變胖了一些，但靠著自己的方法，就能在重要活動前瘦回來，快來看看他是怎麼做的吧！

侯佩岑表示自己其實並不會完全不吃垃圾食物，甚至覺得偶爾吃這些高熱量的東西是非常療癒的事情，所以有很想吃的東西，就算不健康，偶爾還是可以吃。但如果有重要工作，侯佩岑會在前一周開始會找1、2天減醣、減澱粉，並且搭配168減肥法，在一天的8小時中盡量正常吃，但會減少澱粉的攝取，就能讓身材在短時間內看起來更纖細。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 2:43 張貼

很多人會很好奇侯佩岑生了兩胎後，如何讓自己恢復產前身材？他表示第一胎、第二胎都讓他胖了5公斤，他都盡量在產後一個月內把這5公斤減掉。第一胎的時候聽了營養師建議不吃奶類、蛋類，而且完全沒吃醣類、澱粉，甚至連含醣的蔬菜都不吃，像是高麗菜、花椰菜這類十字花科蔬菜，其實都含有醣類，侯佩岑減肥時這些都不吃，只吃青江菜、空心菜這種葉菜類和肉類。第二胎更難減，所以侯佩岑還搭配了168飲食法，愛美的他對變美充滿毅力，所以還是用一個月成功瘦回來。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 下午 10:32 張貼

很多減肥的人覺得最痛苦的就是飲食控制的時候肚子餓，不能吃東西，侯佩岑分享其實選對零食還是可以吃！像是芭樂熱量低，他在飲食控制時嘴饞會吃，另外他聽說毛豆熱量低又有豐富的蛋白質，也很適合拿來當做減肥時的零食，所以準備去超市大採購。從侯佩岑的分享可看出想要維持身材最重要的還是飲食控制，管住嘴就能擁有纖細好身材！