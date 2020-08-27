南韓30歲知名饒舌歌手Cheetah(金恩英)，2016年因擔任選秀節目《Produce 101》中的RAP導師再度爆紅。而過去留著俏麗短髮給人犀利、凶狠形象的她，近日突然在IG上曬出一系列長髮新造型，搭配超仙的洋裝，電暈一票網友。

Cheetah 2010年以女團Black List出道後靠著超強的RAP實力逐漸受到注意，後來成為SOLO歌手後還曾以參賽者的身份參加刺激的淘汰賽節目《Unpretty Rapstar》，最終獲得冠軍也讓她打開知名度。

在2016年的選秀比賽《Produce 101》的節目上，Cheetah受邀成為該節目導師，力落的短髮造型加上銳利的妝容讓她在節目中塑造出威嚴，不少參賽者都十分怕她，但Cheetah在訓練時雖十分嚴厲，私底下卻是十分溫暖的大姐姐，吸引觀眾們的喜愛。

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而一向冷豔感十足的她，近日突然在IG上曬出新歌《SO SORRY》MV中溫柔婉約的長髮新造型，只見她留著一頭黑髮穿上繽紛的多層次洋裝，搭配甜美的笑容，宛如女團般顛覆過去兇狠形象，網友們看到也紛紛留言表示「這是誰啊？也太正了」、「太誇張了完全不同人」、「姐姐竟然也能這麼溫柔可人」、「該不會要變成女團重新出道了吧？」、「這個造型師可以加雞腿」意外造成話題。

在 Instagram 查看這則貼文 김치타（@dhdldzlzl）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 下午 11:28 張貼