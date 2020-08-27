MVMT 來自美國,洛杉磯潮流腕錶品牌,席捲全球次世代流行風潮！短短幾年瘋迷歐美眾多巨星、跨界名人、百大電音 DJ、極限運動玩家、NBA 勇士隊當家射手Klay Thompson、時尚名媛 Kylie Jenner 等名人巨星愛用圈粉,成為美國各大城市街頭,不可或缺的街 COOL 潮流單品！時序進入炙夏,MVMT推出和兩大全球熱銷系列,讓台灣熱愛潮搭的潮人們,有更獨領風騷的風格單品。

MVMT CHRONO 最原創的經典款式,融合潮流風格設計與三眼計時碼錶機能,全新上市的岩礫棕 / 軍事綠的 RUGGED 系列,皮革錶帶搭配潮流的錶盤秒針配色,展現衝突叛逆的獨特質感,炙熱奪目的街潮新品。

地表最強美式潮錶 MVMT 翻玩專屬的潮靈魂（圖／品牌提供）

SIGNATURE SQUARE - Vintage Shape Meets A Modern Edge. 設計靈感來自肖像框架的懷舊輪廓,大膽結合復古與前衛風格,柔美優雅的 24 mm 錶徑、俐落的方型切割設計、潮酷的時髦配色,獨領 ECCENTRIC CHIC 的瀟灑風格,突破過往女孩們方錶的優雅框架,翻玩過癮的街搭時尚。