大陸女星童謠一出道就以獨特的空靈面孔被譽為「小章子怡」、「85後氣質女生」，以《台北飄雪》為代表作，成功奠定她清新純淨的形象，後續更在古裝宮鬥劇《如懿傳》中飾演「高貴妃」高晞月一角，近期則在《三十而已》中飾演的最強正宮「顧佳」，人氣居高不下。

童謠不僅是演藝圈內的實力派演員，更連穿搭風格都是粉絲們追隨的指標，近日她曝光一組日常寫真，並寫下：「夏天～夏天～悄悄過去留下小秘密。」只見她單穿肚兜就上街，大方秀出平坦緊緻的腹部及ㄦ字腰，骨感身材一覽無遺，下半身則以牛仔寬褲拉長美腿，整個人看起來格外修長。

《三十而已》最強正宮童謠穿肚兜上街 ㄦ字腰秀骨感身材（圖／摘自微博@童謠）

童謠這套肚兜上衣採取編織設計，黑白條紋簡約又耐看，若隱若現的鏤空更可以襯托出完美的身材比例，透視感也很適合夏天，跟今年歐美十分流行的「絲巾當上衣」穿搭相當類似，粉絲們看了也直呼：「果然身材高挑就是好看呀」、「童謠越來越好看」、「戴眼鏡好好看哦姐姐」等。

《三十而已》最強正宮童謠穿肚兜上街 ㄦ字腰秀骨感身材（圖／摘自微博@童謠）