25歲美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與英國男星贊恩（Zayn Malik）這對準父母向來都是話題人物，尤其 Gigi Hadid 今年5月在綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）中親口證實懷孕消息，令眾人相當驚喜，目前懷孕9個月的她都在家養胎，除了不定期開直播大聊媽媽經，近日（26日）更在IG上驚喜曝光一系列火辣孕婦寫真，與廣大粉絲分享幸福時刻。

照片中，Gigi Hadid 依序換上無袖長裙及淺色薄紗短裙，化身雅典女神，超模氣勢十足，只見她神情溫柔地捧著圓滾滾的孕肚，看得出來臉型比以前更圓潤，有點幸福肥，但四肢依舊纖瘦，懷孕也讓雙峰更升級，狀態相當好。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 上午 6:06 張貼

Gigi Hadid 開心形容「孩子是成長中的天使」，更親自在貼文中寫下：「珍惜這次！感謝所有的愛與美好的祝福，永遠不會忘記與我的朋友們一起創作這些特殊的寫真。」不難看出初為人母的她難掩喜悅，幸福全寫在臉上，令人看了感動不已。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 上午 6:07 張貼

Gigi Hadid 一系列黑白孕婦寫真火辣又充滿母愛，連粉絲們看了都大讚：「太好看了」、「小天使要降臨了」、「世界上最美的媽媽」、「Gigi好辣」，不知道下一波會不會出現爸爸 Zayn 呢？令人相當期待！