萬寶龍（Montblanc）今年一口氣邀請三位巨星擔任品牌大使，分別是知名大導演史派克李 (Spike Lee)、《金牌特務》男主角泰隆艾格頓 (Taron Egerton)和陳坤，透過影片分享成功秘訣，呼應品牌今年的形象主題「向心而行，自有所成」 (What Moves You, Makes You)。

從影以來榮獲百花獎影帝、華鼎獎影帝等殊榮的陳坤，不僅創作不斷，且熱心公益，近來他創辦「山下學堂」表演學校，親自指導年輕一代的演員，在廣告影片中他佩戴萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，對年輕世代傳遞對戲劇和表演藝術的熱情，令人動容。

萬寶龍一口氣邀請三大巨星代言，圖為泰隆艾格頓(Taron Egerton)。（Montblanc提供）

萬寶龍一口氣邀請三大巨星代言，圖為知名大導演史派克李。（Montblanc提供）

身兼導演、製片人和編劇的史派克李從文化、族群、階級的角度探討社會現象，對當今的電影文化帶來不可磨滅的影響。英國演員泰隆艾格頓繼《金牌特務》之後，在《火箭人》中飾演艾爾頓強一角展現令人刮目相看的傑出演技，日前還傳出將接下休傑克曼的棒子飾演「金鋼狼」一角，該謠傳雖未被證實，但可確定的是確實將跟上「金剛狼」休傑克曼（Hugh Jackman）的腳步，成為萬寶龍形象代言人之一。

萬寶龍新一季的廣告主題「向心而行，自有所成」，藉由三位形象大使形塑精品商務人士的專業形象，萬寶龍全球首席執行長 Nicolas Baretzki表示：「成為一位Mark Maker是另一種思維方式，它不再關乎地位或是否達到顛峰，一切都是為了抵達終點所展開的一趟有意義、目標和豐富的旅程，以及那些受我們所影響的人們。」

萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，14萬8500元。（ Montblanc提供）