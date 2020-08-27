抗暈染、不脫妝是現今彩妝品必備的基本條件，但面對難以卸除的窘境和繁瑣的卸妝步驟時，總是令人苦惱不已，為此KAIBEAUTY推出卸妝品力作，一瓶就能快速卸除頑固彩妝的殿堂級卸妝品「純粹卸妝水精華」完美誕生！

獨特的超進化「微分子瞬淨科技」，能快速帶走臉上的持久彩妝與頑固髒污，卻不破壞肌膚天然的保水屏障，智慧型配方能瞬間溶解肌膚表面上的彩妝色彩，同時深度潔淨過度分泌的皮脂及堆積在毛孔裡的髒污，輕鬆瓦解各式防水性防曬品、日常環境空污、難以卸除的持久彩妝，讓肌膚極淨釋放。

「純粹卸妝水精華」不只卸妝，還能卸除黯沈，由內而外釋放極致光采，還原肌膚真實的美麗，讓你看見最純粹的自己。（圖／品牌提供）

精密調配絕佳親膚性的8:2完美水精華淨透配方，由下層80%「水感淨化層」 與上層20%「植粹淨化層」組合而成黃金比例，不僅提供了無懈可擊的雙重卸妝力，輕輕一抹深層潔淨、不留殘妝！卸後肌膚更能感受前所未有的水感輕盈，讓肌膚無壓釋放，喚回光采。

8:2完美水精華淨透配方。（圖／品牌提供）

注入強大的抗氧化植萃雙星「葡萄籽菁萃」與「橄欖精華」，具有優越的肌膚養護力，能在卸妝的同時調理肌膚，幫助改善膚色黯沈與蠟黃，延緩肌膚因環境壓力導致的老化現象，並且對抗肌膚疲態，讓肌膚展現健康透亮光采。

▍活動

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★獎品內容 ｜ KAIBEAUTY純粹卸妝水精華*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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