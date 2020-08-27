時尚女星蔡詩芸(Dizzy Dizzo)今日擔任JIMMY CHOO 2020秋冬新品發表會嘉賓，和JIMMY CHOO有深厚淵源的Dizzy，先前於米蘭時裝周和創意總監 Sandra Choi 相談甚歡；於2017年更為品牌拍攝早秋系列獨家照片。時隔三年，再度為品牌站台，瞬間回憶起當年拍攝獨家照片帥氣狂野的模樣。
蔡詩芸描述自己平常為了方便都穿著休閒鞋居多，今天活動上趁著穿上JIMMY CHOO高跟鞋，再度讓自己回歸自我，體現現代女性堅韌魅力與自由叛逆的精神，這也是自己鍾愛JIMMY CHOO的原因。
蔡詩芸表示自己購物是屬於理智派，買鞋前會先想好能不能有多種搭配，現場也展現自己特別喜歡漸層色調的亮片款式，無論是洋裝、牛仔褲都能自由搭配。
蔡詩芸表示自己非常喜歡JIMMY CHOO設計的靈魂風格，傳遞女性自由的精神，呈現多元且意想不到的美感。像是今天穿搭的METZ款式，就是以JC LOGO手鍊概念的設計融入款式中，淺色款式更能突顯全身搭配，是本季主要推薦給大家款式。
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