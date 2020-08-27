ETUDE觀察，底妝的最強關鍵字「長效持久、服貼、遮瑕」成為完美妝容的基本。為了因應消費者的需求，ETUDE的長效待肌粉底系列不斷升級，搭配雙重持妝技術，透過「抑制出油」與「強力控油皮脂吸收粉末技術」，開創具有長效持久效果的粉底粉末，打造出色的皮脂吸收效果，讓膚色修飾、毛孔、遮瑕都能長時間維持最佳狀態。

強化鎖妝的固定層技術，有助降低粉底在皮膚的黏膩感，如同錨固效果，能讓底妝牢牢穩定於肌膚表層；強化延展性，薄透的層疊就能輕鬆遮蓋臉上瑕疵，肌膚微出油後，更能與底妝交融後呈現自然光感的奶油肌。

長效待肌無瑕輕粉底搭配雙重持妝技術，迅速為臉部達到控油效果，強力鎖妝的固定層技術，讓粉底與肌膚緊密貼合。（圖／品牌提供）

長效待肌無暇輕粉底液色系廣泛，推出12款顏色提供妝感需求；今年同步推出4款長效待肌無暇輕粉餅，使用Airy Fit技術，細緻粉末做出輕盈妝感，也同樣的擁有雙重持妝技術，定妝與控油一氣呵成，可與粉底搭配使用做出令人驚豔的上質迷霧奶油妝容。

長效待肌無暇輕粉底液色系廣泛，共推出12款顏色。（圖／品牌提供）

長效待肌無暇輕粉餅專為精緻妝感設計，使用Airy Fit技術以及雙重持妝技術，讓細緻粉末服貼於肌膚，宛若裸肌的天生好膚質。（圖／品牌提供）

歡慶新品上市，ETUDE特別和吉可頌MyCroissant合作，今年秋冬就讓吉可頌的迷人奶油香氣從唇齒間漫延到你的無瑕奶油肌！在9/1-9/30活動期間購買ETUDE長效待肌無暇輕粉底或粉餅，即可獲得吉可頌點心券；憑吉可頌發票，即可到指定ETUDE門市兌換長效待肌無瑕輕粉底體驗瓶10ml，數量有限送完為止。

在 Instagram 查看這則貼文 MyCroissant by Guillaume（@mycroissanttaipei）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 上午 2:29 張貼

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看長效待肌無瑕輕粉底雙重持妝技術，長效持久、服貼遮瑕再進化！

★獎品內容 ｜ ETUDE長效待肌無瑕輕粉底*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。