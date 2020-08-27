Agnès女士熱愛電影，不僅持續支持電影創作、參與國際電影節，更曾親自執導電影。在2020年秋冬男女裝系列，她引領大家前往心目中的經典電影世界。女裝系列蘊含劇場感，彷彿從六十年代電影中走出的女主角，展現法式典雅；男裝系列設計靈感來自法國電影《法外之徒（Bande à part）》，agnès b.於巴黎rue du jour開設的第一家專賣店當時亦成為電影中場景，如今已成為流行文化中的標記。

經典黑白為本季女裝系列的重點主題，設計師Agnès將黑與白演繹成為棋盤格紋、斑馬紋，並結合巴黎街頭藝術家Jordane Saget深具特色的粉筆圈畫圖騰，打造帶有復古韻味的修身洋裝，展現出不同於以往的雅致細膩。立領水手外套於秋冬再度登場，點綴上不對稱的金色鈕釦，搭配白色寬褲，營造摩登航海員樣貌。

agnès b. 2020秋冬男女裝 重返經典電影世界（圖／品牌提供）

秋冬女裝系列廣泛地採用暖色調天鵝絨，展現別樹一幟的法式女人風情。棉絲絨及踝長裙搭配觸感柔軟的橘色開襟毛衣，打造和諧且具暖意的視覺感受。深棕色修身套裝以高質感的法蘭絨縫製而成，綻放溫柔光澤，搭襯人造皮草披肩，讓人盡情徜徉於冬日的溫暖中。

agnès b. 2020秋冬男女裝 重返經典電影世界（圖／品牌提供）

全新推出的蓬袖連身裙款式，備有印花與波卡圓點多種圖案可供選擇。絲綢與人造絲面料細緻柔軟，飄逸生姿。與硬挺的風衣外套、人造皮草大衣搭配，形成鮮明對比，無論出席派對或宴會，都能輕易成為目光焦點。