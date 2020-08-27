昆凌拍攝自有品牌「QUINLIVAN」形象圖。（QUINLIVAN提供）

QUINLIVAN慕│微美瞳彩⾊⽇拋隱形眼鏡，產品許可字號衛部醫器製字第006644 號、北衛器廣字第10906017 號、北衛器廣字第10906018 號。（QUINLIVAN提供）

受到社群影響，舉凡能讓自己在影像呈現上更出色，消費者都很願意嘗試，特別是許多名人帶起的有色隱形眼鏡，因IG上許多網美愛用，也越來越普及，款式更是跳脫過往，以前會強調眼神的放大效果，現在則訴求自然中更亮眼，就像妝感一樣，宛若天生的美麗也是當代美學。

康是美銷售前3大品牌為「愛能視」、「晶碩」、「優視達」，業者觀察，除了水藍片外，暢銷色有黑色、棕色、咖啡色、焦糖色，近年來比較流行混血風，故藍色、綠色系，甚至是灰色系也受到消費者青睞。

屈臣氏推出由光學大廠大立光製造的隱形眼鏡自有品牌「pink BY PURE BEAUTY」，也獨家引進多款擁有高討論及口碑的隱形眼鏡品牌，像是藝人昆凌自創的隱形眼鏡「QUINLIVAN」、韓國前3大隱形眼鏡品牌「LENS TOWN」等，提供消費者更多元的選擇，屈臣氏統計今年度銷售排行榜，前3名為「綺芙莉」、「ReVIA 」、「星歐」。

女星昆凌因自身配戴隱形眼鏡需求，衍伸出的自有品牌「QUINLIVAN」，上市後銷售前3名色選為慕斯桃，橄欖綠，花神粉，品牌上市後不只成功吸引許多人嘗試新色，記者實際到它牌靠櫃詢問，也發現市售許多品牌，也會以「QUINLIVAN」類似款來作為宣傳，拉近跟消費者的距離。

隱形眼鏡業者也提醒，配戴一般隱形眼鏡需經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查，不得逾最長配戴時數，不重複配戴，就寢前務必取下，以免感染或潰瘍，如有不適，應立即就醫，產品使用後，要投入垃圾桶，勿丟棄於馬桶或水槽，以免致環境問題。